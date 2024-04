Planeta płonie psia mać. Wstawiłem piecyk naftowy Zibro do przydomowej szklarni 16 m² celem ratowania pomidorów.

W piątek szukałem do niego paliwa i okazało się, że można takie kupić w baniakach 20 litrowych w marketach budowlanych. Pojechałem więc do sklepu a tam szok. Paliwo jest w sklepie ale tylko w magazynie, jak nie wiesz o co spytać to nie znajdziesz. Większość obsługi nawet nie wie, że mają taki towar na stanie. Trzeba Pokaż całość