Mam pierwszego Endera 3 od kilku lat i nadal nie widzę powodów aby go zmienić na coś innego. Dziad drukuje od strzała to co chcę i jak chcę, a same wydruki wychodzą bardzo ładne. Kręci mnie taki Bambu X1 Carbon combo, ale to 500zł vs 6k zł, więc jak na drukowanie pierdół z thingiverse to chyba nie ma sensu wydawać takiej kasy.