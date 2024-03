Brakuje mi Daniela - ten to przynajmniej mówił, że każdy Polak na majówkę dostanie darmowego hot-doga lub kawę w zależności kto co lubi, a teraz to co?! NIC! Tusku mówił, że paliwo będzie za 5zł, a jest za 6.50zł.



Pewnie za tusko-kotłownio-kosiniako-kamyszo możemy się spodziewać tańszego paliwa przed wyborami samorządowymi (jak za pisss przed wyborami ostatnimi) :-D