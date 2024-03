Skoro wszyscy podatnicy składają się na działanie tego burdelu zwanego TVP to materiały wyprodukowane przez ten podmiot powinny należeć to podatników i być udostępnione za darmo. Jak TVP chce działać na zasadach komercyjnych i chronić swój dorobek to niech działa na zasadach komercyjnych i nie żąda dopłat z budżetu czy obowiązkowego abonamentu.