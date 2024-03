-anno domini 79

-tak naprawdę to nie, bo nikt nie daje #!$%@? o taką datację

-no to rok DCCCXXXII od założenia Rzymu

-Oktawian lv XIX here

-twoi starzy to magnaci w Pompejach

-handlują jakimś zbożem albo niewolnikami

-coś #!$%@? we wniosku CEIDG-I i w sumie nikt nie wie czym się zajmują

-ale sestercji od #!$%@?

-Pompeje super miasto

-akwedukty

-łaźnie

-targi niewolników

-i #!$%@? arena lepsza jak Koloseum

-ogólnie #!$%@?ć Rzym bo