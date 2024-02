tym że w Rosji byś o tym nie przeczytał.A jakbyś przeczytał i porozmawiał ze znajomymi to idziesz do kolonii karnej.ale i tak ruskim do chin daleko, tam możesz iść siedzieć za to, że przebywałeś w pomieszczeniu gdzie np. nieprzychylny film był wyświetlany, ale za to Pan Chińczyk znajdzie Ci pracę i nauczy jak być dobrym obywatelem w reedukacyjnym obozie pracy... @ Logowanie1