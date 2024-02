Ja jebe chłop od Komarów W Czekoladzie zrobił teledysk dla Gruzji, co za crossover xD Gruzję czasem włączę żeby sobie kichy przemieszać, ale prawda jest taka, że ciężko to wchodzi na trzeźwo. Twój styl animacji też lekki nie jest. Czy to oznacza, że nie będę oglądał? Otóż nie, to oznacza, że nie będę trzeźwy.



PS zajebiście się patrzy jak się rozwijasz i zyskujesz popularność