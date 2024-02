Egipt może sobie podskakiwać. W globalnej grze guzik znaczą, nie ta liga co Izrael. Na papierze potężna armia, fakt. Co znaczy armia na papierze pokazała 3-dniowa operacja specjalna putina.

Pamiętajcie, że ten kraj żyje z turystyki. Wojenka raczej nie wpłynie korzystnie na kondycję kluczowej gałęzi egipskiej gospodarki.

Od wojen z Hetytami trochę czasu minęły, to se ne vrati.