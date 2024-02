1. Żadnych reparacji nigdy nigdzie nie dostaniemy. To był jakiś #!$%@? temat zastępczy PiS żeby pokazać elektoratowi że coś robią w polityce zagranicznej jak w pierwszej kadencji poobrażali nas ze wszystkimi dookoła (no ok, może ze Słowacją nie, a Dudu robi grube biznesy w Kenii właśnie).

2. Tak, wspaniale by było gdyby Niemcy swoim kosztem prowadziły rękami Ukraińców wojnę o nasze bezpieczeństwo. To naprawdę byłby majstersztyk.