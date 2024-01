Na miejscu gdy rozmawiam z żołnierzami to pierwszą potrzebą nie jest jedzenie, leki czy ubrania. Chociaż wiadomo, że i to trzeba im dostarczać. To czego potrzebują na już, w dużej ilości to auta i drony. Od wielu miesięcy słyszę prośby o dostarczenie tych dwóch rzeczy – mówi Mateusz „Exen” Wodziński