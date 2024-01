Bez sensu. To jak palenie książek. Powinniśmy dać ludziom możliwość czytania i myślenia samodzielnego.

Ja nawet jak wiem, że to propaganda to czasami miałbym ochotę się wrócić do tych czasów bo trzeba coś zacytować itp.

Albo nawet żeby pokazać "Patrz synu tak wyglądała propaganda za tych czasów" jak dla mnie to nabierze wartości historycznej.

Kretynizm,