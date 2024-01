Nie wiem czemu, ale przypomniała mi się historia jednego lewaka Norwega, który przyszedł witać uchodźców i witał ich tak gorliwie, że został zaciągnięty w ciemną uliczkę i dostał dwa somalijskie salami prosto w swój tyłek. Jednak to dopiero początek absurdu tej sytuacji, bo w sądzie błagał by nie deportować dobrych chłopaków, gdyż mogli nie zrozumieć jego intencji i dlatego go zgwałcili ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Skąd wzrost chorób Pokaż całość