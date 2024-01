Ponieważ zamach Sienkiewicza na media publiczne był nielegalny, co zostało potwierdzone przez sąd rejestrowy odmową wpisania jego nominatów do KRS, pan Samuel Pereira, pozostając pracownikiem TVP, miał święte prawo wchodzić do budynku telewizji i korzystać z firmowego Twittera, a siepacze Bodnara z Lex Super Omnia mogą go cmoknąć w pompkę ¯\(ツ)/¯