Już widzę jak ktoś ponosi konsekwencje, no chyba że nielegalnie tak jak Wąsik dzisiaj - w tym PO są mistrzami, powiem nawet więcej, gdyby prawo było budowane na podstawie tego co wydaje się guru i ekspertom którzy temu guru przyklaskują to właśnie my - Polacy - moglibyśmy uczyć Niemców praworządności, Donek nie byłby prezydentem Europy tylko od razu królem.