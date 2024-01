Ah kolejny raz historia matki Kaczyńskich to kolejny raz mogę przypomnieć sobie to co wiem i co słyszałem.

Jako ze przez wiele lat mieszkałem 300m od ich domu i robiłem zakupy w tych samych sklepach co Jadwiga to trochę się nasłuchałem.

Pierwsze co to ze to była całkiem miła i sympatyczna kobieta. Taka normalna starsza pani. Chodziła na zakupy, sprzątała, gotowała i dbała o dom. Nie ma chyba znaczenia ze była non Pokaż całość