Nie przypisujcie mnie proszę do żadnej ze stron barykady, ale fakty są takie że duda zawetował ustawę okołobudżetową przez 3mld dla TVP a nie przez podwyżki, a KO próbuje manipulować nami mówiąc że Duda sprzeciwia się podwyżkom. Już pomijając cały wątek czemu Duda blokuje teraz pieniądze dla TVP a kiedyś nie. To najważniejsze jest to czemu KO próbuje przepchnąć pieniądze na TVP skoro obiecywał coś innego. I czemu tak brzydko to zawija Pokaż całość