Ciezki temat i nie jestem specm od depresji (kto w ogole nim jest?) ale IMHO jednym z czynnikiw jest pogoda.

Bo jak sie w Pl. ma gowniana, prace na zewnatrz #!$%@? deszcz albo jakas syfiasta pogoda, plus zero kobiet to jest masakra.

Kiedys przechodzilem rozwod (to byl Luty 2011 )bylem w sumie lekko zalamany ale lata temu wyjachalem z Pl do Australi, Luty to upaly, plaza itd. mam prace, ktora naprawde lubie Pokaż całość