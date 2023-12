Tak sobie teraz myślę, że ci co tak ochoczo bojkotowali referendum powinni pluć sobie w brodę. Tak wiem referendum było idiotyczne, tendencyjne i miało na celu uprawiać tępą propagandę pisu, ale przynajmniej w tym jednym pytaniu o nielegalnych imigrantów ważne było by zostało wiążące, bo teraz tak łatwo by nie przeforsowali tego paktu imigracyjnego i tworzyłoby swoisty klin prawny.



Opozycja, a raczej obecnie rządzący doskonale wiedzieli co robią nawołując do bojkotu tego Pokaż całość