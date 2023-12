( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Rozumiecie co się dzieje? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Jednych propagandystów zastąpią inni. Nie będzie już przeciwwagi dla narracji tefałenów. Pojadącteraz na ostro. Szykujcie się na relokację mas nachodźców, na zmianę traktatów, na nowe podatki, na wzięcie Was za pysk przez niemiaszków. Tfu frajerzy, nie żal mi Was wcale.