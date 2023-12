TLDW;

We Francji imigranci, analfabeci ćwiczą swoje ciała całymi dniami, chodzą tacy napakowani po ulicach i budzą postrach, nierzadko wpakują komuś nóż, a po tym co Braun zrobił z Menorą, to jak widzą Polaka to się kłaniają w pas xD



Chyba nikt tak Polakom bezpieczeństwa za granicą nie zapewnia jak Grzegorz Braun ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )