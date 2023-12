17 tysi kosztuje fotel? co za piedrololo? co to ma do rzeczy? wg tego toku rozumowania biedronek jak był prezydentem miasta to powinien karmić bezdomnych zamiast dawać dupy żonowi po całym świecie. częściej byli razem na wycieczkach za państwowe niż w kraju. puste ławy sejmowe to też norma. oni się tylko schodzą na jakieś kluczowe głosowania a poza tym to wyeebka po całości, kilometrówka, kuzyn szwagra jako sekretarka w biurze, kasa na Pokaż całość