Ha tfu na ten głupi naród. Mogę się założyć, że za 4, najpóźniej 8 lat, ludzie znowu wybiorą Pis po tym jak PO im zbrzydnie. I tak się to będzie kręcić w tym kraju z dykty. Co 8 lat "nowa jakość", w postaci tych samych starych mord, które jedyne co potrafią to coraz bardziej utrudniać ludziom życie swoimi durnowatymi pomysłami.