1. Miej męża. 2. Zdradzaj go. 3. Zamieszkaj z kochankiem. 4. Wróć do męża. 5. Wyjedź z mężem na wakacje. 6. Wróć do kochanka, powtarzaj punkty 1-4. 7. Zajdź w ciążę z kochankiem. 8. Odejdź od kochanka, Twój mąż uzna dziecko. 9. Bądź ekspertką od moralności i mów, że wierność jest sexy...