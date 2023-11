Jedni warci drugich. Hamas to terroryści wspierani przez ludność cywilną, Izrael to nowi naziści. Palestyna miała szansę na własną państwowość w latach 90 ale postanowiła to koncertowo sperdolyć za pomocą Hamasu. Dzisiaj pozwalają na to by Hamas robił sobie fabryki broni przy szkole i szpitalach.