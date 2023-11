Mało wiarygodne i przekombinowane.



Mogli mu zwyczajnie wypłacić odszkodowanie, chociażby za nielegalną blokadę domeny i nikt nie mógł by się przyczepić, był wyrok sądu i już jest prawomocny. Wyrządzili komuś skodę więc muszą ją naprawić, mogą to zrobić albo wraz z publicznymi przeprosinami aby pokazać że zrozumieli swój błąd i go nie powtórzą, albo po cichu aby o aferze nie przypominać, ale nawet jak zrobią to po cichu to nadal będzie legalne.