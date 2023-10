Referendum, które da im legitymizację do zmiany konstytucji bez konstytucyjnej większości (w ich mniemaniu) + posłuszne wojsko które upokarzająco tresowali przez lata tymi wszystkimi misiewiczami przed którymi się musieli płaszczyć i przy uświetnianiu wydarzeń typu zmawianie paciorków do jego brata i teraz już ostatecznie wyczyścili z "wywrotowego" elementu to wstęp do władzy totalnej. Oby Konfederacja nie zapisała się w historii jako ta partia która im to umożliwiła.