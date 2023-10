No fkn way, że wywiad Izraela i US nie wiedział o planach Hamasu. To wszystko jest wyreżyserowane by im dać powód i carte blanche do ostatecznego rozwiązania "problemu palestyńskiego". W 1994 żydowski ekstremista zrobił rzeźnię w meczecie, a jest wzniesiony na najświętszego męczennika i jedyne konsekwencje ponieśli Palestyńczycy w Hebronie.