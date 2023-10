Po pierwsze - w mailach powołują się na artykuł z godziny 12:49, czyli 49 minut po rozpoczęciu marszu. Więc stwierdzenie polityka, jakby przed marszem dostali już wytyczne jest fałszywe.

Po drugie - jeśli na marszu, zgodnie z danymi policji jest 100 tys. osób, a organizatorzy marszu w każdym zdaniu powtarzali, że będzie co najmniej milion osób to jak mieli to inaczej określić? "Frekwencja powyżej oczekiwań", gdy przyszła 1/10 tego co zapowiadali?