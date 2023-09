Mnie zaskoczyło, że pani z lewicy powiedziała, że co trzecia Polka dokonała aborcji. Wydaje mi się trochę dużo, ktoś potwierdzi te statystyki? Zakładając, że w Polsce żyje ok. 18.5 mln kobiet i odliczy się dziewczyny przed wiekiem rozrodczym, to zostaje około 15 mln. 1/3 z tego, to 5 mln! 5 mln aborcji? 5 mln nienarodzonych obywateli?