Cokolwiek by nie zrobili, kościół utracił rząd dusz. Teraz tylko czas jest potrzebny aby myśl stała się słowem a słowo czynem i prawem. To koniec potężnego kościoła jaki znaliśmy, tak uważam. Mogą dosypywać jeszcze miliardów ale proces upadku już się rozpoczął. To nie są procesy szybkie, bezwładność tego procesu jest ogromna i dodatkowo duży zgromadzony majątek opóźnia przemiany ale one już są w toku.