Jesli w zapowiadanym spocie PiS ma przestrzegac przed dzieleniem Polakow na lepszych i gorszych przez PO, to czym bylo pie..lenie Kaczenki i jego giermkow o tych, co stoja tam, gdzie ZOMO, o gorszym sorcie, o wyksztalciuchach, o zdrajcach narodu, o agentach Putina, o Niemcach i o zdradzieckich mordach? Jak widze, taktyka sie nie zmienila - oskarzaj innych o cos, co samemu robisz 10 razy podlej.