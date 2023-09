Na początku widać jak PIS stara się za wszelką cenę obrzydzić Tuska ludziom jak najbardziej zniekształcając obraz. Patrząc na takie nagrania z Tuskiem w złej jakości, z szumami i odpowiednio zmodyfikowane pod względem dźwięku to Tusk nie wydaje się być normalnym człowiekiem, ale kimś rodem z innego świata, ktoś nieludzki, albo pochodzący z kronik filmowych o dyktatorach. Starsze osoby są na to szczególnie przewrażliwione i to bez kitu można by wrzucać pod Pokaż całość