Latałem kiedyś trochę po lasach i w teren. I żeby nie niszczyć dobrej siekiery (miałem deski pełne gwoździ) kupiłem taka w markecie. Cuda z nią robiłem i nic, nawet koło który coś tam traktorem po niej przejechał i trochę się trzonek zniszczył. Od minimum pięciu lat jest wbita w pieniek i jak trzeba to jej używam, ale nie chowam, zero obsługi. Raz ostrzyłem na chama na szlifierce i wszystko ok ;)