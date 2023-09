To coś zmieniło w istocie? Kaczyński to i pewnie bez tego stanowiska miał dostęp do istotnych informacji. Tutaj to bardziej wygląda tak jakby chciał dokonać legitymizacji swojej pozycji, bo przecież wiadomo, że i tak jego pisowskie pionki będą mu jadły z łap zaczynając od notariusza Dudy czy pseudopremiera Morawieckiego, a skończywszy na szefach agencji wywiadowczych.