Spotkałem kiedyś tego knura w samolocie z Brukseli do Wwa. Siedział z jakąś inną posłaneczką, rozmawiali o róźnych pierdołach a co drugie jego słowo to było "ku%wa". Taki to elokwentny gagatek. Pod koniec lotu cały czas narzekał, że on już musi sobie zajarać i że go skręca