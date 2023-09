Pis nie myśli. Pis to wie. Pokazały to wielokrotnie wyniki wyborów i słupki poparcia. Tak Polacy to głupi naród. Dajemy się dymać od setek lat. Bez względu czy to żyd, Niemiec, Rusek, Prusak, Węgier, Szwed, ksiądz. Byliśmy narodem debili i dalej nim będziemy bo taka nasza natura.

Nie zmienia to faktu że jest wielu mądrych Polaków ale są w zdecydowanej mniejszości więc mówiąc ogólnie. Tak Polacy to głupi naród.