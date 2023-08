Damian Respondek to koordynator programu "Kibice Razem" w Górniku Zabrze. Znany wśród kibiców jako "Pondzio", należy do szalikowców klubu. Piłkarski skaut Górnika Zabrze oskarżał go o pobicie. Jak ustalił Salon24.pl, Respondek od dawna dostaje co miesiąc pensję z PZPN.