W muzeum Beksińskiego na zamku w Sanoku była w zeszłym roku (nie wiem czy nadal jest) możliwość wejścia do 'świata Beksińskiego' przez okulary VR. Wycieczka baaardzo fajna i jeśli nadal to tam jest to gorąco polecam każdemu dla kogo prace tego wielkiego Polskiego malarza nie są 'za ciężkie' ;)