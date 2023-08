Że trafił na listę Platformy, to jednak znaczy, że nie jest na usługach Ruskich, choć na ich rzecz działał. Po prostu widocznie ma / miał takie przekoania. Wprawdzie u nas w miasteczu silna kandydatka na prezydenta miasteczka miała jako skarbnika, który niedługo po kampanii usłyszał wyrok za okradanie starców (milion złotych), no ale jednak to już nie ten szczebel.



Musieli go tam posprawdzać dawni UPOowcy, ABWwowcy. CBAowwcy z czasów rządów PO. Jeden Pokaż całość