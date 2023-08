Polacy ludzie jacy podwójne standardy i kuratorstwo mają we krwi. Ściganie w szkole nie jest piętnowane jak złodziejstwo i jak są jakieś plebiscyty czy konkursy to też taka forma ala oszustwa jest akceptowalna społecznie. Tak jak konkurs na jakieś prace dzieci i prośby ich matek na grupach FB itp - aby ktoś oddawał głoś na ich bachora i dają dają do głosowania. To jest już manipulowanie właśnie i już forma oszustwa.