Dziś miałem okazję obejrzeć fragment TV śniadaniowej na Polsacie. Przejęty Krzysztof Ibisz opowiadał o ociepleniu klimatu z okazji jakiegoś koncertu, który organizuje jego pracodawca (stacja Polsat). Pan Krzysztof tak się zaangażował w ochronę klimatu, że aż poleciał do Hiszpanii na wakacje, gdzie teraz płoną lasy. "Zmiany klimatu to fakt. To się dzieje na naszych oczach" powiedział. Szkoda, że Krzysztof w imię ochrony klimatu poleciał samolotem czym przyczynił się do emisji CO2 zamiast Pokaż całość