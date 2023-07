Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen mają przyjechać do Poznania 15 września, by spotkać się z wyborcami w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. To nie podoba się lewicowym aktywistom, którzy wystosowali petycję do Miasta i MTP, oczekując odwołania tego spotkania.