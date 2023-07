To jest proste jak drut.



Jedyna sytuacja jaką ruszyła społeczeństwo na tle by wyjść na ulicę, w ciągu ostatnich lat to sprawa aborcji.

Macherzy od manipulowania nastrojami społeczeństwa po stronie opozycji wzięli sobie to do serca i próbują grać na emocjach.

To drugie podejście do tego tematu. Pierwsze było jakiś miesiąc może dwa temu. Niezalapalo.



Tym razem to tak grubymi nićmi jest szyte, że głową boli. Od cwanialow dla durni.

Tyle w Pokaż całość