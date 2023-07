Jak to było? Braun to ruska onuca, bo jedyne co się domagał to STOP ukrainizacji Polski? Co oczywiście nie jest przejawem popierania putina, ale postulatem, by to Polacy w swoim kraju, mieli większe prawa od Ukraińców. Pomoc pomocą, tu nie ma dyskusji, ale my mamy karykaturę pomocy, gdzie POLSKI PODATNIK jest spychany na dalszy plan. Taka sytuacja jest też w przedszkolach, gdzie już dziecka nie zgłosisz, bo pierwszeństwo ma dziecko z Ukrainy. Pokaż całość