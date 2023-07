Warto dodać że ów bank wymagał by ktoś miał minimum 3 miliony funtów w oszczędnościach i milion funtów pożyczki lub inwestycji. Farage co zabawne o tym wiedział. Ale jak go o to zapytali to stwierdził że... nie spełniał tych wymogów od 10 lat a konto dalej miał :-)



Więc w pełni wiedząc że nie spełniał wymagań odnośnie posiadania konta, jak mu je zablokowali to darł ryja że go banki atakują za poglądy Pokaż całość