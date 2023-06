Ani na wojnie ani w polityce nic nie jest proste i jednoznaczne. Cała Rosja nie jest naszym wrogiem, tak jak cała Europa nie jest naszym przyjacielem. Całe PO i cały PIS to samo. Tam wszędzie są ludzie, którzy chcą żyć i mają w dupie nas, was, ich, onych i #!$%@? jeszcze. Tak samo jak u nas. Nie każdy szary zjadacz chleba będzie interesował się polityką, gospodarką, do tego swoją pracą, czyjąś pracą, Pokaż całość