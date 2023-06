Wielokrotnie mowilem, i chyba sie ten spotulat przewijal niedawno wsrod politykow, ze wystarczy wyplacac ludziom brutto i zobowiazac samemu do odprowadzania skladek, podatkow, danin, doplat i oplat.

Podobnie uwazam, ze ceny bez podatku w sklepach to dobry sposob uswiadamiania ludzi gdzie tak naprawde pieniadze ida.



Pierwszy pomysl z tego co wiem ma Szwajcaria - kraj z jednymi z najmniejszych podatkow.

Drugi to USA i Kanada gdzie podatki od sprzedazy sa jednocyfrowe, a Pokaż całość