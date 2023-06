6 maja 2023 roku do Polskiego Sejmu została zaproszona młodzieżówka niemieckiej partii AfD. Zaproszenie zostało wystosowane przez założyciela Konfederacji Korony Polskiej czyli przez Grzegorza Brauna .

Jakie postulaty i poglądy głosi partia AfD? Między innymi takie, że to Polska ponosi winę za wybuch II Wojny Światowej

Dodatkowo AfD próbuje bagatelizować Niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej , mówiąc, że "Hitler i naziści to tylko ptasi kleks"

To tylko mały urywek poglądów głoszonych przez nazistów/faszystów z niemieckiej partii Afd. Nie przeszkodziło to Grzegorzowio Braunowi na zaproszenie ich w samo serce Polski, które AfD tak chętnie i zawzięcie opluwa.

Nie zabrakło prób tłumaczeń zachowania Brauna. Oczywiśćie wtedy gdy już szambo wybiło. Nieudolne próby usprawiedliwienia konfederaty wprowadzającego faszystów na polskie salony podjął próbę Stanisław Tyszka (zapamiętajcie te zdradzieckie nazwisko). Twierdził on, że Braun zaprosił młodzieżówkę AfD po to aby nauczyć ich historii. To perfidne kłamstwo i próba wybielenia zachowania brauna.