Dużo pojawia się tu komentarzy podkreślający fakt że są to głównie osoby sprowadzone tu do pracy. Przypominam tylko że na zachodzie też tak to się zaczynało, dodatkowo wtedy mieli dużo bardziej restrykcyjne reguły ich przyjmowania niż to co ma teraz Polska. Turcy w Niemczech też mieli być "na chwilę" a każdy widzi jak jest.



Ci ludzie zaczną sprowadzać rodziny i będziemy mieć to co na zachodzie, zawsze się to tak kończy.