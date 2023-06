Jeżeli napiszę, że marsz 11 listopada to zbieranina faszystów to zostanę zminusowany, bo "faszyści to tylko niewielka, nic nie znacząca grupa w całym marszu!". Tutaj mamy do czynienia z jednym idiotą z gołymi cyckami i autor dokonuje pięknego fikołka przekładając to na całą paradę, która ma zgorszyć rodziny i dzieci... No fajnie. Podpowiem ci coś OPie - ja nie chodzę na marsze, gdzie przychodzą naziole, ale nie wypłakuję się też nad ich Pokaż całość